الجيش اليمني يتقدم في شرق صعدة

المصدر: الرياض، صعدة - وكالات

أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدماً جديداً في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد، في وقت دمرت مقاتلات التحالف طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا باتجاه خميس مشيط في السعودية.

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وفي مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة حررت قوات الجيش الوطني عدداً من التباب في مدخل وادي «الفحلوين»، القريب من مركز مديرية كتاف، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها. إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. وفي وقت سابق.

استعداد

في الاثناء، أعلنت القوات المشتركة في محافظة الضالع، استكمال الترتيبات الخاصة بتحرير منطقة الفاخر، والوصول إلى محافظة إب خلال أيام، فيما تنذر قضية تصفية شقيق قائد الميليشيا بتصفيات داخلية في إطار الصراع على النفوذ ورفض احتكار العائلة للسلطة، في وقت تشير التوقعات إلى اندلاع حرب تصفيات وسط قيادات الميليشيا في أعقاب مقتل إبراهيم الحوثي شقيق قائد الميليشيا.

وقال صامد القبة القيادي في المقاومة بالضالع قائد سرايا الوعل ومدير شرطة سناح: إن القوات المشتركة بكل فصائلها وألويتها العسكرية وضعت خطة لإطلاق عملية عسكرية جديدة هي الأكبر والأقوى خلال الأيام القادمة لتحرير منطقة الفاخر وسلسلة جبال الخشبة الاستراتيجية وتحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي على حدود محافظة إبوأضاف: نطلق أكبر عملية عسكرية تشهدها جبال محافظة إب ستفتك بالميليشيا وتقتطع دابرهم.