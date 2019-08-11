الجيش الليبي يوقف جميع عملياته العسكرية

المصدر: طرابلس- البيان، وكالات

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أمس، وقف جميع العمليات العسكرية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تماشياً مع دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية في هذه الأيام في وقت قُتل اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي.



وذكر بيان للجيش الليبي «تقديراً لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاماً بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكيناً لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية، التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس حتى يوم غدٍ الاثنين».



رسالة اطمئنان



وفي السياق ذاته، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي قبول القيادة العامة لإعلان هدنة عسكرية في تخوم العاصمة تستمر لمدة يومين.



وتابع المسماري في مؤتمر عقده في بنغازي: «القائد العام أصدر قرار وقف العمليات العسكرية في تخوم العاصمة طرابلس بدءاً من الساعة الـ3 ظهر اليوم السبت إلى الثالثة ظهر الاثنين». وأضاف المسماري أن القرار جاء تقديراً لهذه المناسبة من مكانة في نفوس المسلمين، والتزاماً بتعاليم الدين الإسلامي وتمكيناً لليبيين من الاحتفال بعيد الأضحى في ظروف هادئة.



وحذر حفتر من أن رد القوات المسلحة سيكون فورياً وقوياً وقاسياً في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرقاً لهذه الهدنة أو تشكل خطراً على القوات المسلحة.

وطمأن حفتر جميع الليبيين المتطلعين إلى يوم تحرير طرابلس بأن القوات المسلحة بجميع صفوفها في حالة استعداد تام للرد المناسب على كل من تسول نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق أي ضرر بالقوات المسلحة الليبية.



وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد اقترحت الخميس هدنة إنسانية ودعت كل الأطراف في ليبيا إلى قبولها لمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد، في حين وافقت حكومة فايز السراج شكلياً، بينما لم تستطع فرض التزامها على عدد من الميليشيات المتشددة التابعة لها داخل طرابلس ومصراتة.



تفجير إرهابي



وبالموازاة شهدت مدينة بنغازي تفجيراً إرهابياً أودى بحياة موظفين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال مصدر رافضاً كشف هويته: إن «اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة أحدهما أجنبي قتلا، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بمنطقة الهواري في بنغازي».