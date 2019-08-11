تونس تستقبل 25 مهاجراً من ساحل العاج

المصدر: تونس- أ.ف.ب

سمحت السلطات التونسية بدخول مهاجرين من ساحل العاج إلى أراضيها، بعد أن كانت أوقفتهم ونقلتهم منذ نحو أسبوع إلى حدودها مع ليبيا، على ما أفاد الهلال الأحمر التونسي.

وقال المنجي سليم رئيس فرع الهلال الأحمر بولاية مدنين (جنوب)، أمس «استقبلنا أول من أمس 25 مهاجراً عاجياً كانوا على الحدود مع ليبيا إثر سماح السلطات لهم بالدخول إلى الأراضي التونسية».

وعبرت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي عن قلقها على وضع 36 مهاجراً من ساحل العاج كانت نقلتهم السلطات التونسية إلى حدودها مع ليبيا مطلع الأسبوع الحالي إثر توقيفهم، علماً بأن هذه السلطات سبق أن ذكرت أن عددهم 33.