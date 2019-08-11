عودة دفعة جديدة من المهجرين إلى سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

عادت دفعة جديدة من المهجرين، أمس، قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب جابر الحدودي إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في سوريا.

وذكرت تقارير إعلامية في درعا أن دفعة جديدة من المهجرين عادت من مخيم الأزرق في الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي، حيث تم تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم، وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

ويشهد معبر نصيب جابر الحدودي بشكل يومي حركة لعودة السوريين المهجرين قادمين من مخيمات في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري في عدة محافظات سورية.