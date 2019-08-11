عبدالمهدي يدافع عن إنجاز الـ79% من البرنامج الحكومي

المصدر: بغداد - البيان

دافع رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، عن إنجاز الـ79% من البرنامج الحكومي، وقال في جلسة حوارية مع وسائل الإعلام، إن الحكومة قدمت منهاجاً عن إنجازاتها خلال الستة أشهر الأولى، وهو منهاج تفصيلي حدد نسب الإنجاز في جميع مؤسسات الدولة.وأضاف لدينا سياسة ثابتة وواضحة، وهناك خطوات مدروسة نقوم بها. ولفت عبدالمهدي إلى أن الأمن الوطني هو الذي قام بمداهمة صالات القمار، بمساندة الجهات القادرة على القيام بمثل هذه المهمات.

وتابع إن الأجواء جيدة للعمل في العراق، ونحن نشهد المزيد من الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق وتتنقل بكل حرية، ونوقّع الكثير من الاتفاقات والعقود مع المصالح الأجنبية، وخصوصاً الفرنسية، وهذا دليل على عودة الأمن بشكل أكيد. وأشار إلى أن أعداد النازحين داخل العراق انخفضت بشكل كبير جداً.