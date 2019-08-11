إحباط محاولة تهريب مواد احتياطية

المصدر: بغداد - البيان

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن تمكنها من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية الخاصة بعجلات «الهمر» إلى سوريا عبر نينوى.

وقالت المديرية في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، إن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 72 تمكنت من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية إلى سوريا».

وأضافت إن «المواد المضبوطة التي تقدر قيمتها بملايين الدنانير، والخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا، تم ضبطها على طريق قرية الفاو التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل، حيث تمكنت المفارز من الاستيلاء على العجلة والمواد بعد نصب كمين محكم لها».