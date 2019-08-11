ميليشيا الحوثي تعيق عمل برنامج الغذاء العالمي

المصدر: الحديدة - البيان، وكالات

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة من خلال قصفها المتواصل لمنازل اليمنيين، ومحاولة تحشيد قواتها وإعادة نشرها. وبموازاة ذلك، عرقلت الميليشيا توزيع مساعدات إغاثية أممية عبر تصعيد عسكري متعمد جنوب محافظة الحديدة . وقالت مصادر عسكرية: «إن الميليشيا الحوثية أحبطت عملية توزيع قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مديرية الدريهمي، كان من المقرر أن تتم الجمعة». وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا استغلت التهدئة، وقامت بالهجوم الفاشل.