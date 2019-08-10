هطول أمطار غزيرة على منى وعرفات ومزدلفة

المصدر: وكالات

هطلت اليوم السبت، أمطار رعدية غزيرة في مشعر عرفات، وأثناء وقوف وتضرع الحجاج في السعودية.

وتستمر الأمطار في الهطول على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منى وعرفات ومزدلفة.

ودعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وبدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم السبت، 10 أغسطس.

وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وجهزت سلطات الحج آلاف المخيمات في عرفات لاستقبال الحجاج مع ضمان أدوات السلامة خاصة مع توافد، العدد الهائل من الحجاج إلى عرفات.

وتقول هيئة الأرصاد السعودية، إنه من المتوقع أن تكون السماء، غائمة جزئيا، مشيرة إلى أن سحبا رعدية ممطرة تظهر في سماء الحرم مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.