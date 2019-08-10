إلهام شاهين ويسرا وبوسي .. في الحج

المصدر: البيان الالكتروني

الفنانة المصرية إلهام شاهين نشرت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بزميلتها الفنانة يسرى وبمقدمة البرامج الشهيرة هالة سرحان.

وعلقت شاهين على الصورة : "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي ... من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج".

وحظي المنشور بتفاعل كبير من متابعي حسابات الفنانة كما تداوله آخرون بكثافة، إذ تراوحت ردود فعلهم على الصورة.

كما انتشرت صورة للفنانة بوسي مع إلهام شاهين وهما يؤديان مناسك الحج.

وكانت المطربة اللبنانية أمل حجازي قد نشرت هي الأخرى مقطع فيديو قبل أيام بحسب بي بي سي أعلنت فيه أنها ستؤدي فريضة الحج هذا العام ودعت الله أن يتقبل منها ومن جميع المسلمين الذين يؤدون الفريضة.