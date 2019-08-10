استشهاد 4 فلسطينيين عند حدود قطاع غزة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي.

وأوضح أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية. وأكد أدرعي أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الجيش الإسرائيلي.