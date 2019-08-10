الإمارات تسخّر إمكانات واسعة لمكافحة الكوليرا في اليمن

المصدر: عدن - وام

أطلقت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» حملات علاجية ووقائية وتوعية لمكافحة وباء الكوليرا، في عدد من مديريات الساحل الغربي اليمني..

مواصلة لجهودها للحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن.. عبر دعمها السخي للقطاع الصحي سواء بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية أو من خلال الحملات الوقائية والتوعية، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة للسكان وخاصة للفئات الأكثر تضرراً وخاصة الأطفال.

وساهم هذا الدعم في التخفيف من حدة الوباء في مناطق الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة وبقية محافظات اليمن وهو ما نتج عنه تقليل نسبة الإصابات. وقال ممثل الهلال في الساحل الغربي إن الحملات شملت تزويد المراكز الصحية بكميات من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية، وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الوازعية، د. رباش أحمد صالح أن الهلال الأحمر الإماراتي، وفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لكل المراكز الصحية بالمديرية، مما أسهم في إنقاذ حياة الناس، من خطر وباء الكوليرا القاتل.

ونوه إلى أن «الهلال» يواصل جهوده للقضاء على وباء الكوليرا من خلال تنفيذ المراحل الثلاث (العلاجية، والتوعية، والوقائية)، وأن هذا الجهد الكبير هو محل تقدير السلطة المحلية، وجميع أبناء مديرية الوازعية.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، أن حملة مكافحة وباء الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة في «الوازعية» التي استمرت على مدى 16 يوماً، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية، في المديرية وبقية مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لليمن.

2257

كشف تقرير للأمم المتحدة، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت انتهاكات ضد 2257 طفلًا في اليمن، وأن الميليشيا الإرهابية قامت خلال السنوات الخمس والنصف الماضية باستخدام هؤلاء الأطفال في القتال والأعمال العسكرية رغم أن أعمارهم لا تتجاوز 10 أعوام،، مضيفًا أن الميليشيا أغرت هؤلاء الأطفال بالمال والوعود برتب عسكرية.

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أوضح مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة تعز سمير عبد الواحد إن أكثر من ثمانية آلاف أسرة استفادت من مشروع صهاريج المياه المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأضاف مدير مؤسسة المياه في مؤتمر صحافي إن 8409 أسرة في تعز استفادت من صهاريج توزيع المياه خلال شهر من تدشين العمل بها وذلك من أصل 27.325 عائلة يستهدفها المشروع بشكل عام.وأضاف البرنامج السعودي يستهدف خمس مديريات هي (القاهرة، المظفر، صالة، الشمايتين، المخاء) كمرحلة أولى بإشراف المؤسسة المحلية للمياه بالمحافظة.

700

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، عملية تفجير وإتلاف لأكثر من 700 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.يذكر أن الفرق الهندسية نفذت منذ العام الماضي بالمحافظة 15 عملية تفجير وإتلاف لآلاف الألغام والعبوات الناسفة المنزوعة من قرى ومديريات محافظة مأرب.وعمل المشروع، خلال الفترة الأخيرة على تطهير وتأمين أغلب المناطق في المحافظة، ومنها مديريات مجزر وراغوان ومديرية المدينة وغيرها في صرواح.