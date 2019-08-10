«معرض عمارة الحرمين» منارة إسلامية تستقطب الحجاج

المصدر: مكة المكرمة - وام

يحرص العديد من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج على زيارة «معرض عمارة الحرمين الشريفين» أحد المنارات الإسلامية الفريدة التي توفر منصة مثالية للتعرف على المراحل التطويرية التي مرت بالحرمين على مدار عقود.

وجاءت فكرة إنشاء معرض عمارة الحرمين مع التوسعات التي تمت وما أسفر عنها من تجمع بعض المقتنيات النادرة من الحرمين، فوجدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه من الأفضل عرض هذه المقتنيات في معرض خاص بها.

وجرى عمل الدراسات اللازمة وترميم واختيار القطع الأثرية والنقوش الكتابية من قبل فريق متخصص من الفنيين حتى أضحى هذا المعرض من أبرز المعالم الحضارية والثقافية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، والذي يحرص الكثير من الزوار من داخل المملكة وخارجها على زيارته والاطلاع على محتوياته.

ويتكون المعرض من 7 قاعات يتضمن مجسمين للحرمين الشريفين والعديد من المقتنيات والمخطوطات والمصاحف النادرة من مكتبتي المسجد الحرام والمسجد النبوي. في القاعة الثانية للمعرض «قاعة المسجد الحرام» يوجد سلم الكعبة المشرفة المصنوع من خشب الساج المؤرخ في عام 1240 هجرية والمقصورة التي كانت تغطي مقام إبراهيم عليه السلام قبل استبدالها.