ضيوف الرحمن يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام

المصدر: مكة المكرمة - واس

وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفي أجواء روحانية خاشعة أدى جموع المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الحرام، امس، حيث شهد إقبال وتوافد المصلين منذ الساعات الأولى وامتلأت بهم ساحاته وأروقته وأدواره.

أفضل الخدمات

وقامت جميع القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بتسخير كافة إمكاناتها و طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة حيث نفذت تلك الجهات خططها بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وذلك لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي بيت الله الحرام العديد من الخدمات التوجيهية والإرشادية التي تعنى بتوعيتهم بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح كما وفرت المصاحف والمطبوعات والكتيبات الدينية، وترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات.

كما وفرت الرئاسة كذلك ممثلة في إدارة سقيا زمزم أكثر من 27 ألف حافظة لماء زمزم بالإضافة إلى 216 خزان إستيل و555 مشربية رخامية بالإضافة إلى الحقائب المحمولة على الظهر التي تنتشر داخل صحن المطاف يُقدم من خلالها العاملون ماء زمزم المبارك مبرداً للطائفين كما هيأت الرئاسة جميع الأبواب والسلالم البالغ عددها 210 ابواب و28 سلماً كهربائياً و 38 مدخلاً خاصاً لذوي الاحتياجات الخاصة كما تم تجهيز 600 مروحة تلطيف هواء بالمسجد الحرام وساحاته لخدمة حجاج بيت الله الحرام كما كثفت إدارة النظافة والفرش بالرئاسة جهودها بالمسجد الحرام وساحاته.