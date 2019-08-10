روسيا تتفاءل باجتماع قريب للجنة الدستورية السورية

المصدر: جنيف - رويترز

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، جينادي جاتيلوف، أمس، ان بلاده تأمل في التوصل قريباً لاتفاق برعاية الأمم المتحدة، لتشكيل اللجنة الدستورية السورية الجديدة، وأن تجتمع هذه اللجنة في جنيف الشهر المقبل.

اتفاق وشيك

وقال جاتيلوف خلال إفادة صحافية في جنيف، إنه يتوقع من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسون، إعلان الاتفاق على تشكيل اللجنة قريباً بعد إتمام المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة. وعندما سئل إن كانت اللجنة ستنعقد بحلول نهاية العام، أجاب: «ربما في وقت مبكر عن هذا، نأمل في سبتمبر، إنّه تقدم مهم ويفسح المجال قبل كل شيء لبدء عمل اللجنة الدستورية وبشكل عام لسبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية».

استكمال إجراءات

وقالت جنيفر فنتون الناطقة باسم بيدرسون: «يتطلع المبعوث الخاص لاستكمال تشكيل وقواعد إجراءات اللجنة الدستورية، نقدر دعم روسيا الفعال لجهود الأمم المتحدة نحو تحقيق حل سياسي شامل يملكه ويقوده السوريون ويتفق مع قرار رقم 2254 لمجلس الأمن».

وتشكيل اللجنة الدستورية مهم للإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة تهدف لتوحيد سوريا وإنهاء الحرب الأهلية المستعرة منذ ثمانية أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان سوريا الذي كان عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة. وقال بيدرسون الشهر الماضي في دمشق، بعد إجراء محادثات، إن الأمم المتحدة تقترب من إبرام اتفاق مع سوريا بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة.