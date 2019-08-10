المصدر: نواكشوط - وكالات - مقديشو

تشكيل

أعلن في نواكشوط عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أسبوع من تعيين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وزيراً أول جديداً هو إسماعيل ولد الشيخ سيديا. واحتفظ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمنصبه وزيراً للخارجية، فيما أسندت وزارة الدفاع إلى الجنرال حننا ولد سيدي قائد قوة الساحل لمكافحة الإرهاب، وتم تكليف محمد سالم ولد مرزوك بحقيبة الداخلية.

وأظهرت التشكيلة، إعادة هيكلة لتركيبة الحكومة من خلال دمج وزارات وفصل أخرى وظهور وزارات جديدة. ومن أبرز التعديلات في الهيكلة فصل قطاعي الاقتصاد والمالية ودمج الصناعة مع الاقتصاد. وضمّت الحكومة 29 وزيراً، من بينهم خمسة وزراء كانوا في حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

مسؤولية

كشفت وزارة الأمن الداخلي الصومالية، أمس، عن أنّ مفجرة انتحارية كفيفة قتلت رئيس بلدية مقديشو وستة آخرين الشهر الماضي، وكانت موظفة في الحكومة المحلية للعاصمة وتلقت عوناً من زميلة لها. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «تظهر نتائج أولية للتحقيق أن امرأة كانت تعمل في الحكومة المحلية لمقديشو فجرت نفسها بمساعدة امرأة أخرى، كانت تعمل أيضاً في الحكومة المحلية». وأشار البيان إلى أن المرأة استغلت إعاقتها في المرور من الأمن والوصول إلى مكتب رئيس البلدية حيث وقع الهجوم.