اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

المصدر: البيان الالكتروني



اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة 1440 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بهدي المصطفى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ومن ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات للوقوف به .

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى ، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، إذ ترتبط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة بشبكة طرق عديدة ، إضافة إلى الأنفاق والطرق الخاصة بالمشاة التي زودت بجميع ما يحتاجه الحاج وهو في طريقه إلى منى.

ورصدت بعثة وكالة الأنباء السعودية " واس" في المشاعر المقدسة رحلة الحجيج من مكة المكرمة إلى منى التي تميزت باليسر رغم الكثافة الكبيرة في أعداد السيارات والمشاة بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل رجال المرور الذين يساندهم أفراد قوى الأمن في جهودهم في تنظيم حركة التصعيد وإرشاد ضيوف الرحمن ومساعدتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والسهر على راحتهم وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ، ببذل أقصى الجهود لتأمين المزيد من الراحة والأمن والطمأنينة للحجاج ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان.