مصرع شقيق زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

واعترفت وزارة الداخلية التي تديرها ميليشيا الحوثي في بيان بمصرع إبراهيم بدر الدين الحوثي.

ويعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

وكان من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.