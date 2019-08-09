الشرعية تقترب من مسقط رأس الأفعى

المصدر: عدن - البيان

وصلت قوات الشرعية إلى أطراف مديرية حيدان، مسقط رأس مؤسس ميليشيا الحوثي غرب محافظة صعدة، فيما قُتل 13 من عناصر الميليشيا في مواجهات مع الجيش الوطني وغارات لمقاتلات التحالف.

ووفق مصادر عسكرية، إنّ ألوية العروبة التابعة للجيش الوطني والمسنودة بقوات التحالف، سيطرت على منطقة مريش في سلسلة جبال مران التي تمتد من مديرية الظاهر إلى مديرية حيدان مسقط رأس حسين الحوثي مؤسس الميليشيا، وهي السلسلة الجبلية التي توعّد الرئيس عبد ربه منصور هادي برفع العلم اليمني على قمتها، تأكيداً على التمسك بإنهاء الانقلاب والمشروع الإيراني في اليمن.

وقتل 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي بكمين لقوات الجيش وغارات لمقاتلات التحالف، شرق محافظة صعدة، إذ نصبت قوات الجيش الوطني كميناً محكماً لمجاميع حوثية شرقي مديرية باقم، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بعدة غارات جوية تجمعاً لميليشيا الحوثي في نفس المديرية.

وقالت مصادر عسكرية، إنّ الغارات والمواجهات أدت لمقتل 13 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، فضلاً عن تدمير معدات تابعة لها. من جهة أخرى، اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي من محافظة عمران باتجاه جازان.