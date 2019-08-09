حجاج بيت الله إلى منى لقضاء يوم التروية

المصدر: مكة المكرمة- وكالات

تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام، اليوم، الثامن من شهر ذي الحجة، في الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وسط تكامل في الخدمات والإمكانات، التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج.

وأعدت قيادة أمن الحج خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق، التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى.

وجندت قيادة قوات أمن الحج جميع الطاقات الآلية والبشرية من رجال الأمن لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج لمشعر منى لتيسير وتسهيل عملية التصعيد أمام قوافل الحجيج وتوفير الأمن والسلامة لهم.

وغادر ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة، أمس، في طريقهم إلى مكة المكرمة (أم القرى) لأداء فريضة الحج. وعبر جمع من حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم الغامرة بزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء والشهداء والغمامة والقبلتين، داعين المولى أن يحفظ قيادة هذا البلد، لما وجدوه من خدمات وترتيبات وفرتها حكومة المملكة لضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة.

وأثنى مجموعة من حجاج الجزائر على الخدمات المتوفرة لضيوف الرحمن، مرجعين ذلك لتوفيق الله تعالى ثم لقيادة هذه البلاد في التخطيط المسبق والإعداد المحكم، الذي يجسد مدى الحرص الكبير على راحة الحجاج وتكامل التخطيط والإصرار على النجاح في هذا المجال.

جاهزية أمنية

في السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن مهمة الجهات العاملة في الحج بدأت منذ وصول حجاج بيت الله الحرام للمملكة عبر كل المنافذ، حيث اكتمل، أمس، توافد الحجاج إلى مكة المكرمة تمهيداً لرحلة الحج في المشاعر المقدسة.

وستشمل مهمة الجهات العاملة في المشاعر عمليات نقل الحجاج من مكة المكرمة وتصعيدهم على عرفات ونفرة من عرفات بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مزدلفة للمبيت بها ثم العودة إلى منى مرة أخرى للإقامة بها يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة قبل العودة بعد ذلك لأداء طواف الوداع، ومن ثم العودة إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي الأول حول تنفيذ خطط الحج لهذا العام 1440هـ: إن عمليات انتقال الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة، والتي بدأت بعد منتصف ليلة أمس، حيث إن هناك أعداداً من الحجاج تبدأ في الوصول إلى المشاعر المقدسة والعديد الكبير منهم يبدأ في الوصـــول إلى المشاعر بعد منتصف الليل ليلة الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية في مشعر منى.

حيث يقضي نحو 80% منهم يوم الــتروية في مشعر منى إلى صباح اليوم التاسع من ذي الحــجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات، وهناك 20% منهم ينتقلون مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، وهناك نسبة منهم تبدأ في صباح ليلة التاسع في التوجه إلى عرفات.

وسائل النقل

وأفاد اللواء التركي أن عمليات النقل إلى مشاعر المقدسة تتم عادة باستخدام وسائل النقل التقليدية «الحافلات»، وهناك عدد من الحجاج يختارون المشي على الأقدام من المشعر الحرام دخولاً إلى مشعر منى، وبعد وصولهم لمشعر منى يشارك قطار المشاعر في نقل الحجاج.

مبينا أن هناك نحو 350 ألف حاج يتم نقلهم بواسطة قطار المشاعر وهناك نحو 750 ألفاً إلى 800 ألف حاج يتم نقلهم بواسطة ما يطلق عليه النقل بالرحلات الترددية، وهناك نسبة يختارون المشي من مشعر منى إلى مشعر عرفات وبقية الحجاج يتم نقلهم بالأسلوب التقليدي إلى مشعر عرفات وأيضاً في مرحلة النفرة.

198 مؤشراً لأداء الخطة التشغيلية

كشفت وزارة الحج والعمرة عن تطويرها 198 مؤشراً لقياس الأداء لموسم حج 1440هـ، وتقديم حزمة من الخدمات ضمن خطتها التشغيلية لهذا الموسم، التي تشمل حجاج الداخل والخارج، بمشاركة 15 قطاعاً من وزارة الحج والعمرة من خلال 7 أهداف عامة، تتفرع إلى 72 هدفاً تشغيلياً.

ومجموع عمليات يصل إلى 1837 عملية، وعبر 38500 جولة تفقدية وزيارة، و65 تقريراً، و51700 متابعة لمقدمي الخدمات الميدانية، تكون العناصر الأساسية للخطة التشغيلية.

كما طورت الوزارة التنظيمات الخاصة بالحج لتشمل 10 مجالات وهي: التأشيرات والاستقبال والنقل والسكن والإقامة والمشاعر المقدسة والمغادرة والرقابة الميدانية والخدمات اللوجستية.

196 موقعاً لشبكة الجيل الخامس

نشرت شركة الاتصالات السعودية شبكة الجيل الخامس في 196 موقعاً في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تقديم خدمات مميزة لضيوف بيت الله الحرام وخدمة القطاعات المشاركة، كما قدمت العديد من الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية في حج هذا العام 1440هـ.

وجهزت الشركة 230 عربة للدعم الفني للشبكة بجانب 55 مركزاً للصيانة و50 فريقاً فنيّاً للطوارئ، يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجيج ومختلف القطاعات العاملة في الحج، إضافة إلى ذلك، وفرت أكثر من 190 مركز خدمة منتشرة في العديد من المناطق مثل المطارات وأماكن إقامة الحجاج ومنافذ البيع بالتجزئة مزودة بتقنية إعادة الشحن الإلكتروني، فضلاً عن 20 منصة بيع بين مشعر منى وعرفة.