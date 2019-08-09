أمهات الشهداء في ضيافة «خادم الحرمين»

المصدر: منى - واس

عبر عدد من الحاجات الفلسطينيات عن سعادتهن بوصولهن إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، لأداء مناسك الحج، ورفعن شكرهن لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استضافته لهن في موسم حج هذا العام ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وثمنت الحاجة وفاء شكري والدة الشهيد «أحمد مناصرة»، من بيت لحم، انضمامها لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، قائلة: واجهنا صعوبات في الحياة واليهود يقصفوننا ليلاً ونهاراً، وفقدنا أعز ما نملك وهم الأبناء، مشيرة إلى أن استضافة الملك سلمان بالنسبة لهم تضميد للجراح ومواساة للقلوب، سائلة الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.

فيما ذكرت والدة الشهيد «رمزي أبو يابس» قصة استشهاد ابنها الذي كان يعمل ممرضاً في أحد المستشفيات، قائلة بينما هو خارج من عمله استنجدت امرأة ومعها أطفال مصابون فذهب ابني لمساعدتهم إذ فوجئ بقصف حاقد استشهد ابني ومن معه على إثره»، مضيفة أن المملكة العربية السعودية قدمت وما زالت تقدم الكثير للقضية الفلسطينية ولا ينكر جهودها إلا حاقد وجاحد.

وقالت والدة الشهيد «أركان مزهر» المعروف بشهيد الفجر الذي استشهد عند آذان الفجر برصاصة من الأعداء في مواجهة بينهما وكان عمره آنذاك 14 عاماً «إن هذه المبادرة أتت كالبلسم الذي أزال المعاناة، فتلك الأوجاع النفسية زالت بعد أن شاهدنا بيت الله الحرام الذي جبر خواطرنا وشرح صدورنا»، رافعة شكرها وثناءها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على استضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لأداء فريضة الحج لهذا العام.