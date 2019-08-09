استراتيجية

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش، أن بلاده تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات أبعاد متعددة، وبالإضافة للبعد العسكري والأمني، الذي حققت من خلاله مصر نجاحات في مواجهة الإرهاب من خلال ما تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وغيرها من المؤسسات في المواجهة الفكرية للفكر الإرهابي، استناداً لموروث حضاري وديني مصري راسخ، يستند للوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والغلو.

مداهمة

داهمت قوات الأمن في تونس، منزلاً تابعاً لأحد قياديي حركة النهضة عبد العزيز الدغسني، وجاءت المداهمة ضمن التحقيق في قضية الجهاز السري للحركة.

وأثيرت قضية الجهاز السري للنهضة أكتوبر الماضي، عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، ومتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.