7 خطط رئيسية لضمان أمن الحجاج

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

قال الناطق الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ إن قوات أمن الحج وقوات الأمنية والعسكرية ‏المرتبطة بها قد باشرت مهامها منذ وقت مبكر من شهر ذي القعدة ‏في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد أكملت استعداداتها بشكل جيد لتنفيذ المهام المطلوبة ‏‏منها والخطط الرئيسية ‏التي اعتمدها وتنقسم إلى سبع خطط رئيسية ما بين خطط عامة وخطط طوارئ وخطط وقائية وخطط مرورية وخطط تنظيم وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة ‏والمسجد الحرام ومنشآت الجمرات، والمقسمة إلى ست مراحل رئيسية مواكبةً لتنقلات الحجاج في رحلة الحج بين المشاعر المقدسة.