قال الناطق الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ إن قوات أمن الحج وقوات الأمنية والعسكرية المرتبطة بها قد باشرت مهامها منذ وقت مبكر من شهر ذي القعدة في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد أكملت استعداداتها بشكل جيد لتنفيذ المهام المطلوبة منها والخطط الرئيسية التي اعتمدها وتنقسم إلى سبع خطط رئيسية ما بين خطط عامة وخطط طوارئ وخطط وقائية وخطط مرورية وخطط تنظيم وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام ومنشآت الجمرات، والمقسمة إلى ست مراحل رئيسية مواكبةً لتنقلات الحجاج في رحلة الحج بين المشاعر المقدسة.
7 خطط رئيسية لضمان أمن الحجاج
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