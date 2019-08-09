إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

المصدر: وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة "عمران" باتجاه جازان.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن إفلاسها ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضعها على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.