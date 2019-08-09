مقتل 15 إرهابياً في القاهرة على صلة بحادث معهد الأورام

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 15 إرهابيا خلال مداهمتين أمنيتين استهدفتا خليتين إرهابيتين بالقاهرة والفيوم على صلة بحادث معهد الأورام.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه بمداهمة قوات الأمن لأوكار عناصر الخلية الإرهابية لحركة "حسم" أحدهما مبنى مهجور بمركز إطسا بالفيوم والآخر شقة بمنطقة الشروق 3 بالقاهرة، قامت تلك العناصر بإطلاق النار على القوات وأسفر التعامل عن مصرع 8 إرهابيين في الوكر الأول و7 عناصر في الوكر الثاني، وتحفظ على الأسلحة وكميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة داخل الوكرين.