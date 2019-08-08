الداخلية المصرية تحدد هوية منفذ تفجير معهد الأورام

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، في بيان عاجل عن تفاصيل جديدة بشأن حادث "معهد الأورام"، والذي أوقع عددا من الضحايا، مؤكدة أن أحد عناصر خلية حسم الإرهابية هو منفذ حادث الانفجار أمام معهد الأورام.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد تم تحديد هوية منفذ العملية، الذي كان يقود السيارة المفخخة المتسببة في الانفجار أمام معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب.

من جانبها، قالت مصلحة الطب الشرعي المصري إنها على وشك الانتهاء من تجميع وجه منفذ العملية الذي كان يقود السيارة المفخخة، مشيرة إلى تجميع الجزء الأكبر من الملامح الأولية لوجهه.

كانت تقارير إخبارية قد أفادت اليوم أن قوات الأمن المصرية قتلت عددا من العناصر الارهابية بمحافظة الفيوم التي تبعد 130 كيلومترا جنوب غرب القاهرة، بحسب ما أورده الموقع.

يأتي ذلك بعد التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي امام معهد الاورام وسط القاهرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.