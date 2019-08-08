من هو محمد بن حسن آل الشيخ خطيب يوم عرفة؟

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيها ينص على تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ليلقي خطبة "يوم عرفة" .

ويعتبر الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ أحد أكبر المراجع في الحديث الشريف وروايته وتفسيره، فهو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة وقد تقلد هذا المنصب بأمر ملكي في 27 محرم عام 1439 هجريا و2018 ميلاديا، ليكون عاشر خطيب يؤم المصلين يوم عرفة في تاريخ السعودية.

تلقى تعليمه بالمدارس النظامية بداية من مرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية مرورًا بالثانوية، ثم التحق فيما بعد بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وبعد انتهائه من دراسته الجامعية، التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج منه بدرجة الماجستير، ثم عمل محاضرا في كلية الشريعة لمدة عشر سنوات، وعُين بعدها عضو افتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1421 هجريًا و2000 ميلادية.

وفي عام 1426 هجريًا الموافق 2005ميلاديًة تم تعيينه عضوا بهيئة كبار العلماء السعودية، كما عُين عضو متفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء في 21 رجب بنفس العام.

و يذكر أن محمد بن حسن آل الشيخ يشغل رئاسة مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، وتولى الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرياض منذ عام 1412 هجريا.