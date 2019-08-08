انتخابات تونس: وزير الدفاع يستقيل ويترشّح للرئاسة

المصدر: تونس - البيان

تقدم وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي أمس، بملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل.

وأودع الزبيدي الذي كان برفقة عدد من أنصاره، رصيده من التزكيات الشعبية والبرلمانية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم أعلن استقالته من منصبه كوزير للدفاع، على أن يستمر في تسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف وزير جديد. وقال حزب نداء تونس الداعم الأبرز للزبيدي في بيان إنه قرّر مساندة ترشح الزبيدي «لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي». وأضاف ان «الزبيدي علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال، فقد تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلتين الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز».

دعم «النداء»

وأوضح الحزب أنه «لكل الاعتبارات السالفة الذكر يؤكّد حزب حركة نداء تونس مساندة ترشيح السيد عبد الكريم الزبيدي ليكون رئيساً لتونس ويدعو كل نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح». وعلمت «البيان» أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيودع ملف ترشحه لدى الهيئة غداً الجمعة، أي قبل ساعات من إغلاق أجل تقديم الترشحات الذي سيكون على الساعة السادسة مساء، بينما سيعلن حزب «تحيا تونس» الذي يتزعمه عن ترشيحه للشاهد خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم الخميس.

وتلقت هيئة الانتخابات أمس، ترشحات عدد من الشخصيات السياسية من بينها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وزعيم حزب العمال الناطق الرسمي لائتلاف الجبهة الشعبية اليساري حمة الهمامي.

النهضة تختار

في الأثناء، أعلنت حركة النهضة الإخوانية قرارها بخوض غمار المنافسات الرئاسية بمرشح من داخلها وهو عبدالفتاح مورو الذي يتولى حالياً منصب رئيس البرلمان بالإنابة. وجاء في بيان أن مجلس شورى الحركة صوت بأغلبية 98 صوتاً لفائدة ترشيح مورو. وأكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر أن لا يقدّم نفسه كمرشح للنهضة، وأنه اقترح على مجلس شورى تزكية عبد الفتاح مورو.

وجاء هذا الحسم بعد انقسام حاد داخل مجلس الشورى بين خيار ترشيح قيادي من داخل الحركة أو دعم مرشح من خارجها. وقالت مصادر من داخل النهضة أن الغنوشي كان مع فكرة دعم مرشح من خارج الحركة لكن مجلس الشورى رفض هذا التوجه.