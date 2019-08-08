الجروان يعقد سلسلة لقاءات في روسيا دعماً للتسامح

المصدر: موسكو - وام

عقد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام سلسلة لقاءات في روسيا في إطار جهود المجلس لدعم التسامح والسلام.

والتقى الجروان عضو البرلمان الروسي (دوما) مراد عمروف في العاصمة الروسية موسكو حيث أشاد عمروف بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي في نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم، وأكد دعم البرلمان الروسي (دوما) لجهود المجلس لما فيه خدمة نشر ورفع قيم التسامح والسلام حول العالم.

كما التقى الجروان مساعد مدير إدارة في مكتب رئاسة الاتحاد الروسي سيميونوف ديمتري يوريفيتش، حيث أشاد المسؤول الروسي بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام في رفع قيم التسامح حول العالم ودعم السلام والتقريب بين الشعوب والثقافات، مؤكداً دعم بلاده للمجلس وأهدافه السامية.

كما حضر الجروان، مؤتمر «حوار الشرق والغرب - دور البرلمانيين والقادة الروحيين في حفظ السلام والتسامح» في موسكو الذي افتتحه وزير الدولة السابق، السيناتور جينادي بوربوليس.

وأعرب بوربوليس عن دعمه ودعم بلاده للمجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه الإنسانية مؤكداً ضرورة العمل المشترك مع المجلس في إطار تعاون استراتيجي خدمةً لمصالح التسامح والسلام حول العالم. من جانبه أكد الجروان عمق الثقافة والحضارة الروسية وما تحويه روسيا من تنوع ديني واثني متناغم، مشدداً على ضرورة ترسيخ دعائم التواصل مع روسيا بما يخدم التسامح والسلام حول العالم.

والتقى الجروان جوزيف ديسكين رئيس لجنة تنسيق العلاقات بين الأعراق والأديان في الغرفة المدنية للاتحاد الروسي.