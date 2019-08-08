اكتمال وفود حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أمس، اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية. بلغ عدد الحجاج القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أول من أمس 1.819.790 حاجاً.

وقد وضعت المملكة العربية السعودية، أحدث التقنيات في خدمة موسم الحج هذا العام، ضمن جهود الارتقاء بمنظومة العمل وتميزه، وصولاً إلى موسم حج ميسر ينعم به الحاج، وتحقق على أثره نسبة رضا عالية من قبل ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة.

وتستشرف وزارة الحج والعمرة مستقبلاً أفضل من الخدمات المميزة لضيوف الرحمن بالاستناد إلى التطورات المتلاحقة للتقنية والاستفادة من كل حديث، ليحل الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون الحجاج. ووفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، تسعى الوزارة جاهدة إلى الارتقاء بمنظومة العمل وتميزه وصولاً إلى موسم حج ميسر ينعم به الحاج.

وتمضى الوزارة في مسيرتها نحو خدمة الحاج متوازية مع ما يستجد في عالم التقنية، إذ أطلقت في موسم حج هذا العام حزمة من الخدمات النوعية، شملت مشروع «منصة الحج الذكي»، ومبادرة «الرقابة على الخدمات» لرفع مستوى خدمات السكن، بهدف توفير مساحات إضافية للحجاج وتنظيم مسارات النقل الترددي، وبرنامج «التفويج» المخصص لإدارة الحشود عبر نظام إلكتروني لإعداد ومراقبة خطة التفويج إضافة إلى «مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية»، حيث تمت إزالة جبل شرق ربوة منى بالكامل، وبناء مخيمات مجهزة بمختلف الخدمات، ومبادرة «تطوير خدمات الإعاشة» للتوسع في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر المقدسة.

ولتعزيز مفهوم التطوع جاءت مبادرة «كن عوناً» التطوعية للإسهام في الأعمال التطوعية، أما في جانب الجودة والرقابة دشنت مبادرة «النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة»، من خلال نظام تقني رقابي لقياس جاهزية المشاعر المقدسة ومرافقها، إلى جانب مبادرة «حج بلا حقيبة»، لإعادة نقل أمتعة الحجاج من مقرات سكنهم إلى صالات الحج والعمرة.

«الحج الذكي»

ويأتي مشروع «منصة الحج الذكي»، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تؤكد الالتزام بتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة للحجاج والمعتمرين لتسهيل أداء مناسكهم من خلال التقنيات التفاعلية.

وتوفر المنصة جملة من المبادرات التقنية المتطورة، الأمر الذي سيُحدِثُ نقلة نوعية في الخدمات التي سينعم بها ضيوف الرحمن، وبما يسهل على القطاعات العاملة في موسم الحج شؤون الإدارة والتنظيم، وتشمل المبادرات «بطاقة الحج الذكية»، وهي بطاقة موحدة لجميع الحجاج، تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية. كما تشمل «بطاقة الحج البنكية»، تُمكّن ضيف الرحمن من إيداع المال فيها من بلده أو عند وصوله للمملكة، إذ تسهم هذه المبادرة في حماية أموال الحجاج من السرقة أوالضياع.

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يتابع 315 ضابطاً وفرداً بمركز القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج بمديرية الأمن العام في العوالي، رصد سير الحالة الأمنية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، من خلال نحو ستة آلاف كاميرا رقمية عالية الدقة تراقب حركة الحجاج لضمان أمنهم وسلامتهم.