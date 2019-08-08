الإمارات: تصعيد عدن خيار غير مقبول

المصدر: دبي، عدن - البيان، وكالات

أكدت الإمارات أن التصعيد في عدن لن يكون خياراً مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة (في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي)، ودعت الدولة إلى التهدئة والتواصل والحوار، إثر التطورات الأخيرة حول قصر المعاشيق.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في تويتر: «التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة». وأضاف معاليه إن «الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة».

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ــ قرقاش: التصعيد في عدن ليس خياراً مقبولاً