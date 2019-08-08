أهم توصيات السلامة الصحية لضيوف الرحمن

المصدر: منى- واس

أوصت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام بتجنب الزحام والتدافع، لأنهما من أكثر أسباب الإصابات والرضوض في الحج. وحرصاً على سلامة ضيوف الرحمن دعت الوزارة إلى الحفاظ على النظافة الشخصية بالاغتسال، بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى وضرورة غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام دورات الماء، وبعد العطاس والسعال، وعند العودة إلى مقر الإقامة، وتجنب عادة البصق على الأرض، وضرورة استخدام المناديل عند السعال أو العطاس، وتغطية الفم والأنف به.وحذّرت الوزارة جميع الحجيج من قضاء الحاجة خارج دورات المياه أو المراحيض، ورمي مخلفات القمامة وبقايا الأكل في الشارع.