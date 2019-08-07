قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق في عدن مقلقة والتهدئة ضرورية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية.

وقال معاليه عبر حسابه على تويتر : "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة.ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".