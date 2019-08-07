قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

المصدر: وكالات

قتل عدد من المدنيين بينهم أطفال نتيجة في انفجار سيارة ملغومة، الأربعاء، وسط بلدة القحطانية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن "إرهابيين فجروا سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية شرق مدينة القامشلي، ما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال، ووقوع أضرار مادية ودمار في أحد جوانب بناء المركز".

ووقعت سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية من بينها تفجيرات لسيارات ملغومة استهدفت بلدات وأحياء في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وحلفائها.

وفي الشهر الماضي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة أدى لإصابة ثمانية أشخاص أمام كنيسة في مدينة القامشلي.

وحذر قادة أكراد سوريون من الخطر الذي تشكله الخلايا النائمة لداعش بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية من السيطرة على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا هذا العام.