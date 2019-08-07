الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية

المصدر: وام

زودت دولة الإمارات مطار عدن الدولي بأجهزة ومولدات كهربائية بهدف رفع كفاءة المطار ولتسيير حركة الملاحة والسفر بعد تعطل المولد الوحيد وتوقفه عن العمل، وكانت الإمارات أعادت تأهيل المطار وزودته بأجهزة تفتيش وكمبيوترات لتسهيل معاملات المسافرين من وإلى عدن.

كما تم دعم المطار بسيارة إسعاف وباصات لنقل المسافرين وافتتاح عيادة طبية ورفدها بالأدوية. وتسلم المطار مولدا كهربائيا بقدرة 1 ميجا وات بهدف حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب في توقف عمل المطار ويعرقل حركة الملاحة.

وثمن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمني الكابتن صالح سليم بن نهيد هذا الدعم الذي سيحل مشكلة كبيرة كان يواجهها مطار عدن جراء تعطل المولد السابق ليظل المطار مفتوحا أمام المسافرين من مختلف المحافظات اليمنية.