الشرعية تدعو للتحقيق في فساد بعض المنظمات الأممية

المصدر: عدن ـ سبأنت

طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بسرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي أشارت إليها التقارير المنشورة أخيراً والتي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ المنظمات لمشاريعها وبرامجها الإغاثية في اليمن.

وشدد فتح في خطاب بعثه للمنسقة الأممية في اليمن على ضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب، لافتاً إلى أن الحكومة لن تقبل أي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل كل المنظمات الإنسانية.

وقال فتح: إن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن.