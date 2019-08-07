الإمارات: الحوثي والإرهاب الخطر الأساسي على استقرار اليمن

المصدر: دبي، عدن ـ البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مصدر الخطر الأساسي على الاستقرار في اليمن يأتي من ميليشيا الحوثي الإيرانية والتطرف والإرهاب.

وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن، وتورّط الحوثي والقاعدة، رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن».

وأضاف معاليه أنه «في ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب». سياسياً، أكدت مصادر حكومية لـ«البيان» تعطل عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ إعادة الانتشار في الحُديدة، للأسبوع الثالث على التوالي بسبب استقالة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد.

وعدم رد الميليشيا على المقترحات الأممية بشأن الإدارة المشتركة للحديدة وتبعية قوات الأمن المحلية. في الوضع الميداني، أسرت القوات المشتركة قائداً ميدانياً للميليشيا، وصدت هجوماً لها في شمال الضالع وقتلت العشرات منهم.

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