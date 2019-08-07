خدمات متكاملة تعكس الالتزام بمفهوم السقاية والرفادة

المصدر: مكة المكرمة - وام

بلغ عدد المركبات التي دخلت إلى مكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 3 ذي الحجة 207 آلاف مركبة بمعدل 2875 مركبة في الساعة الواحدة، وذلك في خطوة تعكس مدى الجهود التي تبذلها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وتظهر الإحصائيات الرسمية التي تصدر تباعاً من قبل السلطات المختصة أن مدخل طريق جدة شهد دخول 55 ألف مركبة خلال ثلاثة أيام المنتهية في 3 ذي الحجة في حين وصل متوسط عدد المركبات في الساعة الواحدة 781 مركبة.

أما على مستوى عدد المركبات التي دخلت عبر مدخل طريق المدينة المنورة فقد بلغ 54 ألف مركبة ومتوسط معدل الدخول لكل ساعة 764 مركبة، في حين وصل عدد المركبات عبر طريق الطائف 55 ألف مركبة بواقع 768 مركبة لكل ساعة. ووصل عدد المركبات عبر طريق السيل الكبير 43 ألف مركبة بواقع 616 مركبة لكل ساعة.

واستناداً إلى الإحصائيات السابقة التي تعطي مؤشراً على مدى حجم الكوادر البشرية التي تتولى هذه المهام الجليلة فقد بلغ عدد المركبات التي دخلت عن طريق المداخل الأربعة في اليوم الأول من ذي الحجة إلى 65 ألف مركبة، وارتفع في اليوم الثاني من الشهر ذاته إلى 72 ألف مركبة، فيما بلغ العدد في اليوم الثالث 70 ألف مركبة، وذلك بحسب إحصائيات وزارة النقل في المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن 21 جهة حكومية وخاصة تشارك، خلال موسم الحج بتقديم أكثر من 200 خدمة رئيسة في مجال «الخدمات العامة»، إضافة إلى عددٍ من الخدمات المساندة الأخرى التي تستهدف في مجملها سبل الراحة للحجيج.