عضو في الإفتاء: رفع الشعارات محرّم وليس من شعائر الحج

المصدر: جازان - واس

أكد عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة أن رفع الشعارات في الحج ليس من شعائر الحج، وهو فسوق ومن الأمور المحرمة، وقال: إن الحج ليس للشعارات أبداً، وهو أداء عبادات، ودين، كما حج النبي عليه الصلاة والسلام وحج معه أصحابه.

وأضاف في تصريح صحافي: إن أصحاب الشعارات والضلال يعودون وقد حملوا آثاماً على آثامهم وأوزاراً على أوزارهم، وما يفعلونه لا ينفعهم عند الله عز وجل وإنما هو من الباطل ومن الإثم ومن البغي ومن العدوان، ومن أعمال أهل البدع، فليتقوا الله وليتوبوا إلى الله وليجعلوا حجهم خالصاً لله.