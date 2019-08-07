تحذيـــر مـــن ولادة (إمـــارة داعشـــية) تهـــدد أمـــن ديـــالى

المصدر: بغداد - البيان

حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى من ولادة «إمارة داعشية» شرقي المحافظة، وقال عضو مجلس ناحية كنعان، 20كم شرقي بعقوبة، جمال الشمري، إن «تنظيم داعش شن في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي هجوماً على نقطة للجيش في منطقة البزايز جنوب كنعان، وأثناء وصول قوة ساندة انفجرت عبوة ناسفة على دورية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح».

وأضاف الشمري أن «الاعتداء هو العاشر من نوعه في منطقة البزايز التي تحولت إلى منطقة استنزاف للقوات الأمنية»، محذراً من «ولادة إمارة داعشية، بعدما بلغ نشاط التنظيم مستويات مقلقة جداً في الأشهر الأخيرة».