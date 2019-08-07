الجيش الليبي يدمر طائرة تركية في مصراتة

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان، وكالات

شن طيران الجيش الوطني الليبي غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية للمرة الثانية خلال أسبوع، وأكد بيان من الجيش الوطني استهداف القوات الجوية الليبية طائرة شحن عسكرية تركية من طراز«يوشن أي آل 76» في مطار مصراتة، كانت محملة بحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«البيان» بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة.

وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية، وجرى الاستهداف بصاروخ واحد فقط بدقة عالية وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولم يخلف أضراراً جانبية في المباني والآليات والأفراد، وفقاً للجيش الوطني الليبي.

وقال آمر غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حالياً في قاعدة عقبة بن نافع الجوية (الوطية) اللواء محمد المنفور، إنه جرى استهداف الطائرة المحملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراتة العسكري وتم تدميرها بالكامل، كما تم استهداف محطتي رادار للدفاع الجوي.

وأضاف المنفور أن تلك الضربة لن تكون الأخيرة، وأن كل أرتال الميليشيات المتحركة ومخازن أسلحتها وغرف عملياتها وقواعد انطلاق عملياتها تعتبر أهدافاً مشروعة لسلاح الجو، بما في ذلك الطائرات والسفن المحملة بالسلاح والذخيرة لفائدة الجماعات الإرهابية وتزامن قصف الطائرة مع ثلاث غارات شنتها طائرات الجيش الليبي على مقر الكلية الجوية بالمدينة.

وأكد مصدر من داخل غرفة عمليات الكرامة لـ«البيان» أن تدمير الطائرة القادمة من تركيا تم على إثر التوصل إلى معطيات استخباراتية تفيد بأنها كانت محملة بطائرات مسيرة وصواريخ موجهة يتم استعمالها من قبل غرف العمليات التركية في مصراتة لقصف مواقع الجيش والمناطق المؤيدة لعملية «طوفان الكرامة».