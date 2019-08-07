توقعات باستقالة الشاهد ووزير دفاعه استعداداً للانتخابات

المصدر: تونس - البيان

يتجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي إلى الاستقالة من منصبيهما بعد أن يكونا قد تقدما بملفي ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في منتصف سبتمبر المقبل في وقت وصل عدد المرشحين للرئاسة إلى 26.

وعلمت «البيان» أن رئيس الحكومة سيفوض مهامه إلى وزير التربية حاتم بن سالم بعد أن يتقدم بملف ترشحه بعد غد الجمعة، وأن وزير الدفاع أعلم أمس الرئيس المؤقت محمد الناصر بتخليه عن منصبه ليتقدم اليوم الأربعاء بملف ترشحه.

وقال الأمين العام لحركة تحيا تونس، سليم العزابي، إن مجلساً وطنياً موسعاً للحزب سيلتئم غداً الخميس في تونس العاصمة للحسم في هوية مرشح «تحيا تونس» للانتخابات الرئاسية، بعد أن قررت الهيئة السياسية للحزب ترشيح رئيس الحركة يوسف الشاهد. وأبرز العزابي أن الشاهد سيكون مرشحاً عن حركة تحيا تونس، وليس عن حركة النهضة، على الرغم من تعبير عدد من قيادات النهضة عن دعمهم لترشحه.