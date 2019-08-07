أمانة العاصمة المقدسة تطبق نظاماً ذكياً لإدارة معدات النظافة

المصدر: منى - واس

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة موسم حج هذا العام، نظاماً متطوراً لإدارة معدات النظافة، وذلك في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير البيئة الصحية الآمنة لحجاج بيت الله الحرام في جميع مناطق الحج.

وقد بدأت الأمانة تطبيق نظام متابعة النظافة الذكي SWS للاستفادة من التقنية الحديثة.

وشهد هذا الموسم ترقيم عقود النظافة الخمسة واختيار لون معين لكل عقد لتسهيل معرفة العمالة والمعدات في الميدان، وتسهيل عمل المراقبين الميدانيين في موسم الحج للقيام بالأعمال المناطة بهم بيُسر وسهولة.