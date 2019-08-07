متفرقات فلسطينية

المصدر: غزة ـ وكالات

208

كشفت مصادر حقوقية النقاب عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية اقترفت 208 انتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري، أحدثها، الاثنين، عبر اعتقال صياد ومصادرة قارب. وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان: إن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت الاثنين نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر مدينة غزة، من ثم حاصرت مركب صيد من نوع (حسكة ماتور)، مقابل ميناء غزة البحري غرب مدينة غزة.

دعوى

تقدمت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بدعوى قضائية جديدة ضد جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة وشركاتها؛ بهدف إبطال قرارات قضائية إسرائيلية سابقة صادقت على صفقات وصفتها البطريركية بـ«المشبوهة» لتسريب فندقين في ميدان عمر بن الخطاب بباب الخليل ومنزل في المُعظمية ببلدة القدس القديمة.

وقالت البطريركية: «إنها في دعواها التي تقدمت بها الاثنين تفضح ممارسات الغش والخداع التي تحاول الجمعيـة مـن خلالهـا السيطـرة علـى أمـلاك البطريركيـة».

مقاطعة

أعلن في رام الله في الضفة الغربية أمس إطلاق حملة فلسطينية لمنع استيراد المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وشارك ممثلون عن فصائل ولجان شعبية في مؤتمر صحفي عقدته «اللجنة الوطنية لمنع إدخال منتجات الاحتلال للأسواق الفلسطينية» أمام معبر بيتونيا التجاري غرب رام الله.

وسلم نشطاء في الحملة مذكرة للوكلاء وعدد من التجار والشاحنات الموجودين على المعبر والمحملة بالمنتجات الإسرائيلية، تدعو لمنع دخول منتجات إسرائيل بكل أنواعها للأسواق الفلسطينية خصوصاً تلك التي لها بديل محلي أو عربي أو أجنبي.

وأكدت المذكرة أن إطلاق الحملة يأتي تماشياً مع قرار القيادة الفلسطينية الذي تم إعلانه في 25 من الشهر الماضي بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وإعادة النظر بكل مستويات العلاقة معها.