محمد بن زايد يتبرع لمعهد الأورام في مصر بـ50 مليون جنيه

المصدر: البيان الالكتروني

تبرع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للأورام فى مصر.

وقال عمرو أديب عبر برنامجه المذاع على فضائية إم بي سي : إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للأورام فى مصر لترميم المعهد الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب انفجار سيارة مفخخة مساء الأحد.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي الذي وقع فجر اليوم الاثنين خارج المعهد القومي للأورام الواقع في منطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن مقتل عشرات الضحايا فضلاً عن العديد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".

وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته ".

وقالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين إن كمية من المتفجرات سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحتيه على فيسبوك وتويتر عن تعازيه للشعب المصري "ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان" وقال إن بلاده عازمة على "مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره".

وأُصيب 30 في الانفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

وقال بيان الداخلية "جاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".