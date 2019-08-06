الإمارات تغيث متضرري سيول شبوة

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

هرعت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لإغاثة المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.

وقدمت الدولة مساعدات غذائية رئيسية، وجهّزت عدة مخيمات إيوائية للمتضررين، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن.

كما وزعت الهيئة 800 سلة غذائية بمعدل 64 طناً، مستهدفة 4720 شخصاً من سكان منطقة خورة. في الأثناء، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير الدفاع الجوي السعودي، أمس، ١١ طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

إلى ذلك دعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال الإرهابية اللاإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين. واستنكر المجلس، خلال اجتماعه أمس، العمليات الإرهابية التي نفذتها الميليشيا واستهدفت معسكر الجلاء ومركزاً للشرطة في عدن.



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