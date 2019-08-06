إيداع مدير حملة بوتفليقة السجن المؤقت

المصدر: الجزائر - وكالات

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا في الجزائر أمس بإيداع الوزير السابق عبدالغني زعلان والوالي (المحافظ) الأسبق للشلف محمد الغازي الحبس المؤقت.

تهم عدة

ومثل زعلان والغازي أمس أمام القاضي المستشار بالمحكمة العليا، لسماع أقوالهما بشأن سبعة تهم تلاحقهما.

وبحسب بيان للمحكمة العليا، فإن زعلان الذي شغل منصب وزير للنقل ثم مدير الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة قد واجه ثلاثة تهم. وتوبع زعلان بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.

استغلال النفوذ

أما الوالي الأسبق للشلف فقد وجهت له أربعة تهم، هي إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والرشوة.