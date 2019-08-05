الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام المصري

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي الذي وقع فجر اليوم الاثنين خارج المعهد القومي للأورام الواقع في منطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن مقتل عشرات الضحايا فضلاً عن العديد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".

وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته ".