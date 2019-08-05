قرقاش: ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب يعود إلى الواجهة

المصدر: البيان الاللكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب يعود إلى الواجهة عبر تقريري «النيويورك تايمز» و«التايمز»، مشدداً على أهمية مواجعة الدوحة لسياساتها بدلاً من النفي غير المقنع. جاءت تغريدة معاليه بعد كشف فضيحة تورّط بنك بريطاني مملوك لقطر، في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ«جماعات متشددة» في المملكة المتحدة.

وقال معاليه في حسابه على «تويتر»: «يعود ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب إلى الواجهة عبر تقرير النيويورك تايمز حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال وضلوع شخصيات قطرية رفيعة ورسمية فيه، وتقرير التايمز بشأن تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة وبعضها مصنف إرهابي، المراجعة واجبة والنفي غير مقنع».