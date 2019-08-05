الداخلية المصرية: سيارة معهد الأورام كانت تحمل متفجرات

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن السيارة التي تم تفجيرها أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل تبين وجود متفجرات بها، كما أن أحد الإرهابيين كان ينوي نقلها إلى مكان لتنفيذ عملية إرهابية، وجاري استكمال عمليات التحري المبدئي.

وأضافت الداخلية، إلى أن نتيجة الفحص المبدئي أشارت إلى أن السيارة كان بداخلها مواد شديدة التفجير، كما أن الفحص المبدئي لحادث المنيل أثبت أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الخاصة بـ 3 سيارات.

وأسفر انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، نتيجة تصادم 3 سيارات إحداها سيارة تحمل عدد من الأنابيب بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، عن اشتعال السيارات ووفاة 19 شخصًا وإصابة 30 أخرين، وإخلاء 54 من مرضى المعهد.