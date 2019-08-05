الإمارات تغيث المتضررين من السيول بمحافظة شبوة اليمنية

المصدر: وام

أغاثت دولة الإمارات عبر ذراعها الانساني هيئة الهلال الاحمر المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية .

و قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات تحوي مكونات الغذاء الرئيسية وجهزت عدة مخيمات إيوائية للمتضررين من السيول في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق التوزيع التابع لهيئة الهلال الاحمر بتوزيع ( 800 ) سلة غذائية بمعدل ( 64 طنا ) مستهدفة ( 4720 ) شخصا من سكان منطقة خورة، كما تم تجهيز مخيمات إيوائية لعدد من المواطنين اليمنيين الذين تضررت منازلهم جراء تدفق السيول الجارفة.

تأتي هذه المساعدات في اطار النهج الانساني و جهود الإمارات المتواصلة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

و عبر المستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناتهم وسط الظروف المعيشية الصعبة وتردي الأوضاع الإقتصادية .

يذكر ان عدد السلال الغذائية وزعتها هيئة الهلال الاحمر منذ بداية العام بلغت/ 29468 /سلة غذائية استهدفت/ 135319 /شخصا من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.